"أي شيء آخر".. أمريكي يقترح نفسه كبديل لترامب وبايدن في سباق الرئاسة

يتجه المواطن الأمريكي الذي يحمل اسم "حرفيا أي شخص آخر"، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ليواجه بذلك بقية المرشحين بمن في ذلك جو بايدن ودونالد ترامب.

وبحسب قناة "WFAA"، فإن الأمريكي داستن إيبي، حوّل اسمه إلى "حرفيا أي شخص آخر"، وأعلن رغبته الترشح لانتخابات الرئاسة.

وذكرت القناة، أن الدافع وراء تغيير الاسم، هو عدم رضا هذا الأمريكي عن المرشحين التقليدين لانتخابات الرئاسة التي تقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت: "كي تجري الانتخابات ليس فقط بين ترامب وبايدن، قرر أن يصبح مرشحا مختلفا عنهما، وهو ما سيكون ملحوظا حتى من اسمه".

ونقلت القناة عن الرجل قوله: "الناس يصوتون لأهون الشرين، وليس للشخص الذي يؤمنون به ويدعمونه حقا".

لكن الترشح للانتخابات ليس بهذه السهولة، إذ يحتاج "أي شخص آخر"، إلى الحصول على 113 ألف توقيع من الناخبين غير الأساسيين في ولاية تكساس، حيث يقطن، بحلول شهر مايو/أيار للترشح.

ويجري الرجل حملة، من أجل اقناع الآخرين بذلك.

ونشر صورة رخصة قيادة، تحمل اسمه الجديد.