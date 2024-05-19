"نيكل" كاليدونيا الجديدة يؤجج التوتر بين باريس وبكين

اعتبر تقرير فرنسي أنّ وراء الاضطرابات التي يشهدها إقليم كاليدونيا الجديدة الخاضع للحكم الفرنسي أزمة بين باريس وبكين محورها النيكل؛ المعدن الذي تزخر به المنطقة.

وقال التقرير، الذي نشره موقع "ميدي ليبر"، إن الأزمة السياسية التي تدور رحاها بعنف في الجزيرة تخفي قضية رئيسة أخرى اقتصادية تتعلق باستغلال النيكل؛ وهو معدن لا غنى عنه خصوصا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وأكد التقرير أنّ هذا المعدن هو اليوم محور كل الاهتمام ويفتح الشهية في العالم، ويمثل موضع توتر بين نظامي ماكرون والصين، والجبهة الاشتراكية لتحرير كاناك.

وأوضح التقرير أنه "في كاليدونيا الجديدة يتم إنتاج أكثر من سبعة ملايين طن كل عام، أو 6.5 % من الإنتاج العالمي، وتحتفظ جزيرة غراند تير؛ الجزيرة الرئيسة في الأرخبيل، وحدها، بما يتراوح بين 20 % و30 % من الاحتياطيات العالمية".