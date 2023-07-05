الأمم المتحدة: وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا "كارثي"‎

حذرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من خطورة الوضع الحقوقي في بيلاروسيا، بسبب حملات القمع التي تنفذها الأخيرة ضد المعارضين.

وشددت الخبيرة الأممية أنييس مارين، في كلمة لها، على وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا، واصفة إياه بأنه "كارثي"، متهمة مينسك بشن حملات ضد المعارضين وتقييد الحريات المدنية.

وقالت مارين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن نظام الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتعمد تصفية المجتمع المدني من آخر أصواته المعارضة.

وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بيلاروسيا: "الوضع لا يزال كارثيا. وللأسف، مستمر في التفاقم".

وكشفت أن "الحكومة البيلاروسية عدلت قانونا كان مقيدا بحد ذاته بهدف تفكيك الحريات المدنية، ما أدى إلى زيادة عدد الملاحقات والأحكام بدوافع سياسية".

وذكرت مارين التي تشغل منصبها منذ 5 سنوات أنها نبّهت المجلس قبل عامين حول الـ "منحى الشمولي" الذي تتخذه مينسك، وظهر ذلك في "عدم احترام حياة الإنسان وكرامته" خلال حملة قمع المتظاهرين السلميين عام 2020.