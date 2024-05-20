من هو حسين أمير عبد اللهيان مهندس الدبلوماسية الإيرانية الراحل؟

قاد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، الذي قضى في حادث تحطم المروحية الرئاسية، الدبلوماسية الإيرانية لمدة ثلاث سنوات، وشغل عدة مناصب في الخارجية الإيرانية، وبنى علاقات وثيقة مع الحرس الثوري.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل عبد اللهيان الذي كان برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم المروحية الرئاسية التي قتل جميع ركابها.

وعبد اللهيان من مواليد عام 1964، نشأ في عائلة فقيرة في مدينة دامغان، وتوفي والده وهو في السادسة من عمره فاضطرت العائلة للانتقال إلى العاصمة طهران حيث استقرت في أحد أفقر أحياء المدينة جنوب مطار مهرآباد الدولي.

وعاش الوزير الراحل الفقر والحرمان في طفولته، وكان قد روى في إحدى المقابلات الصحفية سابقا بأنه نشأ في منطقة لا مرافق فيها حيث ساهم برفقة عدد من السكان المحليين في تأسيس جمعية خيرية.