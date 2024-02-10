بعد تصدر حزب عمران خان.. تحالفات مرتقبة لتشكيل حكومة باكستان

انطلق حراك سياسي جاد في باكستان من أجل الدخول في تحالفات تفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات العامة، واتضاح المشهد بعد معرفة الفائزين.

وأعلن رئيسا الوزراء السابقين عمران خان، المسجون حالياً، ومنافسه نواز شريف، الفوز في الانتخابات.

وظهر خان، في مقطع فيديو تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو يعلن النصر، قائلاً: "أهنئكم جميعاً على الفوز في انتخابات 2024، وفقاً لمصادر مستقلة، فزنا بـ 150 مقعداً في الجمعية الوطنية قبل أن يبدأ التلاعب".

وتصدّر أنصار حزب حركة "الإنصاف"، بزعامة خان، نتائج الانتخابات التشريعية، حيث دعمت الحركة بعد منعها من المشاركة في الانتخابات مرشحين مستقلين فاق أداؤهم التوقعات.