عشرات المفقودين بغرق قارب نهري في بنغلادش

أعلنت السلطات في بنغلادش الأحد أنّ عشرات الأشخاص باتوا في عداد المفقودين إثر غرق قارب في نهر بالعاصمة دكا كان على متنه حوالى 40 راكباً.

وقالت الشرطة إنّ العبّارة كانت تنقل الركاب قرابة الساعة الثامنة مساء عبر نهر بوريغانغا عندما اصطدمت بسفينة شحن محمّلة برمال بالقرب من سادارغات، أكبر ميناء نهري في البلاد.

وقالت لوكالة فرانس برس امرأة نجت من الموت بعدما تمكنت من الوصول سباحة إلى ضفة النهر إنّها فقدت ابنتها "التي لا تعرف كيف تسبح" ولم يتم العثور عليها بعد.

وأكد مساعد مفتش الشرطة حسن علي أنّه تم انتشال أربع جثث على الأقلّ. وأوضح أنّ الناجين "قالوا إن ما يصل إلى أربعين شخصاً كانوا على متن العبّارة عندما صدمتها" السفينة المحملة بالرمال. وتابع "لا نعلم عدد المفقودين. ما زالت عملية الإنقاذ جارية والغوّاصون في الموقع".

ورجّحت صحيفة "بروثوم الو" عدد المفقودين بما 25 إلى ثلاثين شخصا، ونقلت الصحيفة عن عمران حسين وهو راكب تمّ إنقاذه أنّه يعتقد أنّ القارب كان يقلّ أكثر من 50 شخصاً، مشيراً إلى أنّه جلس "على السطح لعدم توفّر مقعد شاغر".

وتتكرّر هذه الحوادث في بنغلادش التي تكثر فيها الأنهار، وتعزى في الغالب إلى عدم صيانة المراكب والحمولات الزائدة.