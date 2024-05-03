مسؤول أمريكي: قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في النيجر

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية إن أفراداً من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أمريكية.

يأتي ذلك في خطوة تأتي في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر طرد القوات الأمريكية من البلاد.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير لرويترز إن القوات الروسية لا تختلط مع القوات الأمريكية، وإنما تستخدم مكاناً منفصلاً في القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار "ديوري حماني الدولي" في نيامي عاصمة النيجر.

وتضع هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأمريكيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض في وقت يتزايد فيه التنافس العسكري والدبلوماسي بين البلدين بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتثير الخطوة أيضا تساؤلات حول مصير المنشآت الأمريكية في البلاد بعد الانسحاب.

وقال المسؤول "(الوضع) ليس رائعاً، لكن يمكن إدارته على المدى القصير".

وقال المسؤول الأمريكي إن سلطات النيجر أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نحو 60 عسكرياً روسياً سيكونون في النيجر، لكن المسؤول لم يتمكن من التحقق من هذا العدد.

وبعد الانقلاب، نقل الجيش الأمريكي بعض قواته في النيجر من القاعدة الجوية 101 إلى القاعدة الجوية 201 في مدينة "أجاديز". ولم يتضح على الفور ما العتاد العسكري الأمريكي المتبقي في القاعدة الجوية 101.

وأنشأت الولايات المتحدة القاعدة الجوية 201 في وسط النيجر بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار. ومنذ عام 2018، استُخدمت القاعدة لاستهداف مقاتلي تنظيم داعش وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" بطائرات مُسيّرة.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء المسلحين المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي الذين قد يتمكنون من التوسع في غياب القوات والقدرات المخابراتية الأمريكية.

وقال المسؤول إنه على الرغم من أن الرسالة الأمريكية إلى مسؤولي النيجر لم تكن إنذاراً نهائياً، فقد تم توضيح أن القوات الأمريكية لا يمكن أن توجد في قاعدة واحدة مع القوات الروسية.

وقال المسؤول "لم يتقبلوا ذلك الأمر".

وأُرسل جنرال أمريكي إلى النيجر لمحاولة ترتيب انسحاب احترافي ومسؤول.

وعلى الرغم من أن عدم اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل القوات الأمريكية في النيجر، فإن المسؤول ذكر أن الخطة تتمثل في عودتهم إلى قواعد القيادة الأمريكية لأفريقيا الموجودة في ألمانيا.