ظهور الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي واهنًا ونحيل الوجه خلال جلسة محاكمة
بدا المعارض والرئيس الجورجي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، الخميس، واهنًا ونحيل الوجه خلال جلسة محاكمة شارك فيها عبر الفيديو، بحسب ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة.
واتكأ ساكاشفيلي المعروف ببنيته القوية سابقًا، على وسادة وضعت وراء ظهره، فيما يداه ترتجفان وشعره الأسود بدأ يشيب في المشاهد التي بثت خلال جلسة البت بإبقائه في السجن من عدمه، بينما يعاني من مشاكل صحية.
ويمضي الرئيس السابق البالغ 55 عامًا عقوبة بالسجن 6 سنوات بعد إدانته بتهمة "استغلال السلطة"، وهو أمر يعترض عليه ويعتبر أنه سياسي.
وحكم عليه العام 2018 غيابيًّا عندما كان في المنفى، لكنه أوقف لدى عودته إلى جورجيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وترأس ساكاشفيلي المؤيد للغرب، جورجيا بين العامين 2004 و2013. وكان رئيسًا للبلاد في صيف العام 2008 عند حصول حرب مع روسيا أفضت إلى هزيمة جورجية سريعة.
وتدهورت صحة ساكاشفيلي بسرعة في السجن خصوصًا، بسبب إضرابات متكررة عن الطعام نفذها احتجاجًا على اعتقاله. ونقلته السلطات إلى المستشفى حيث يستمر بتمضية عقوبته.
وأكدت مجموعة أطباء في الولايات المتحدة أجروا فحوصات للرئيس السابق بطلب من محاميه، الثلاثاء، أنه يعاني من مضاعفات ناجمة عن ظروف سجنه وأن حياته في خطر.
وقال أحد هؤلاء الأطباء، وهو الأمريكي ديفيد سميث، إن "التحاليل أظهرت وجود معادن ثقيلة في جسم الرئيس السابق، وإن الأعراض الظاهرة عليه تأتي نتيجة تسمم بالمعادن الثقيلة".
ورأى هؤلاء الأطباء أيضًا أن من الضروري نقل ساكاشفيلي إلى مستشفى خارج البلاد للخضوع لعمليات جراحية لا يمكن إجراؤها في جورجيا.
وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضع مرات عن قلقهما من وضع ساكاشفيلي الصحي.
وتؤكد السلطات الجورجية من جهتها، أن ساكاشفيلي يتلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها.