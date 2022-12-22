ظهور الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي واهنًا ونحيل الوجه خلال جلسة محاكمة

ويمضي الرئيس السابق البالغ 55 عامًا عقوبة بالسجن 6 سنوات بعد إدانته بتهمة "استغلال السلطة"، وهو أمر يعترض عليه ويعتبر أنه سياسي.

وحكم عليه العام 2018 غيابيًّا عندما كان في المنفى، لكنه أوقف لدى عودته إلى جورجيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وترأس ساكاشفيلي المؤيد للغرب، جورجيا بين العامين 2004 و2013. وكان رئيسًا للبلاد في صيف العام 2008 عند حصول حرب مع روسيا أفضت إلى هزيمة جورجية سريعة.

وتدهورت صحة ساكاشفيلي بسرعة في السجن خصوصًا، بسبب إضرابات متكررة عن الطعام نفذها احتجاجًا على اعتقاله. ونقلته السلطات إلى المستشفى حيث يستمر بتمضية عقوبته.