كاتب فرنسي بارز يدعو بلاده إلى اعتبار المهاجرين "قوة ناعمة"

دعا كاتب المقال الفرنسي البارز فيليب برنارد القائمين في بلاده، إلى اعتبار الطلبة الأجانب الذي يدرسون في جامعاتها وكذلك المهاجرين "قوة ناعمة تستفيد منهم فرنسا في الترويج لثقافتها حول العالم".

وأضاف برنارد، في عموده بصحيفة "لوموند" الفرنسية: "لابد أن ننظر إلى قدرة فرنسا على اجتذاب الطلاب الأجانب باعتبارها أداة قوية للتأثير العالمي، وليس مجرد بوابة للهجرة غير الشرعية المحتملة".

وأشار إلى أن "30 من قادة العالم في عام 2023 تلقوا تعليمهم في فرنسا، ماوضع البلاد في المرتبة الثالثة في تصنيفات الدول ذات الخريجين الأكثر نفوذاً، وفقًا لمعهد سياسات التعليم العالي".

وأضاف برنارد: "من المؤسف أن الخطاب المحيط بقبول الطلاب الأجانب غالباً ما ينجذب نحو قضايا الهجرة، الأمر الذي يطغى على فوائدها المحتملة في تعزيز نفوذ فرنسا وجاذبيتها العالمية".

ويجسد تعديل السيناتور روجر كاروتشي في عام 2023، والذي يطالب الطلاب الأجانب بدفع وديعة للحصول على تصريح الإقامة، هذا التصور المنحرف.

وأضاف: "رغم رفض هذا التعديل في نهاية المطاف، إلا أنه أدى إلى إدامة الاعتقاد الخاطئ بأن الطلاب الأجانب هم في المقام الأول مهاجرون غير شرعيين محتملين".

وبدوره، اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بأهمية جذب المواهب العالمية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تمنع الطلاب الدوليين عن اختيار فرنسا لدراساتهم.

وخلافا للاعتقاد السائد، فإن غالبية الطلاب الأجانب لا يستغلون وضعهم كطلاب للتهرب من قواعد الإقامة.

ولفت برنارد أنه "في الواقع، فإن 80% منهم إما يغادرون فرنسا أو يصبحون مواطنين فرنسيين في غضون عقد من إصدار تصريح إقامتهم الأولي، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".