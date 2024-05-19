إثيوبيو إسرائيل.. تفضيل في الحرب وتمييز خلال السلم

وأشارت "هآرتس" إلى كريات ملاخي، وهي مدينة صغيرة في جنوب إسرائيل، يشكل اليهود من أصول إثيوبية أكثر من 15 في المئة من سكانها.

وقالت إن الكثير منهم عبروا عن "فخرهم بشعورهم بالانتماء إلى إسرائيل عقب اندلاع الحرب"، لكنهم في الوقت ذاته تحدثوا عن "استمرار الممارسات التي لا تزال تنطوي على تمييز بحقهم".

ونقلت الصحيفة عن زفيا أربيف، وهي معلمة في مدرسة ثانوية في كريات ملاخي، قولها إن الدافع لأداء الخدمة العسكرية بين الشباب من أصل إثيوبي "زاد" منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر، بسبب "ارتفاع المشاعر الوطنية".

وأردفت أربيف: "لدي طالب فقد ابن عمه في الحرب، وأخبرني أنه يريد أن يصبح جنديًّا، وسألته ما إذا كان ذلك بسببه وفاة قريبه فأجاب بأنه كان يريد أن يفعل ذلك مسبقًا أيضًا، لكنه الآن يسعى إلى ذلك أكثر".

وأضافت أن شقيقها أنهى دورة عسكرية، لافتة إلى أنه يريد الالتحاق بدورة الضباط، موضحة: "لكن لو سُئل قبل الحرب عن ذلك، لما كان قادرًا على أن يطمح إلى ذلك".

ونقلت الصحيفة أيضًا عن إسرائيليتين من أصول إثيوبية "شيران وساريت" حديثهما عن التناقض الذي يلف مجتمعهما حاليًّا، فمن ناحية "هناك شعور بالوطنية الحقيقية والتعبئة الهائلة بسبب الحرب، ناهيك عن جمع التبرعات والأموال لمساعدة الضحايا ودعم المجهود الحربي".