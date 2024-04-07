تركيا.. دعوة لوقفة احتجاجية على نتائج الانتخابات المحلية

عمر الأحمد

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، "أوزغو أوزيل"، للوقوف أمام مبنى الهيئة العليا للانتخابات في أنقرة، احتجاجًا على قراراتها بشأن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في تركيا الأحد الماضي.

وقال أوزيل على صفحته في موقع "إكس": " لقد جرى التدخل في إرادة ناخبي هاتاي عبر اللعب في صناديق الاقتراع، وتمّ منح شهادة الفوز بالانتخابات بشكل غير عادل وغير قانوني من خلال الضغط السياسي، قبل الانتهاء من النظر باعتراضاتنا، وقبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات قرارها".

وأضاف: "سنكون أمام المحكمة، وأدعو كل من يريد الدفاع عن إرادة هاتاي إلى الوقوف معنا للمطالبة بحقوقها السلمية والدستورية".

وكانت هيئة الانتخابات الإقليمية في ولاية هاتاي، رفضت اعتراض الحزب الجمهوري على فوز مرشح حزب العدالة والتنمية "محمد أونتورك" برئاسة بلدية ولاية "هاتاي" (أنطاكية). ثم تقدم الحزب باعتراضه إلى الهيئة العليا للانتخابات.

من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات "أحمد ينار": "سنجتمع اليوم، وسنقدم معلومات، في نهاية الجلسة، حول طلب حزب الشعب الجمهوري".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات، أصدرت أمس عدة قرارات بشأن الاعتراضات والطعون المقدمة إليها، وقررت إعادة الانتخابات في منطقتي "بينارباشي" في ولاية "قيصري"، و"سيفرك" و"هيلفان" في ولاية "شانلي أورفا" في الـ2 من يونيو المقبل.