روسيا تعلن إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا شهدت تبادل 100 أسير من الجانبين، وذلك في ثاني صفقة لتبادل الأسرى بين البلدين مند نهاية الشهر الماضي.

وبحسب بيان للوزارة، "سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأكد البيان أنه "يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت نهاية شهر يناير الماضي مبادلة 195 أسيرًا أوكرانيًّا، مقابل 195 أسيرًا روسيًّا، وذلك في أول عملية تبادل أسرى تجري بين الطرفين منذ سقوط "طائرة إيل -76" والتي كانت تحمل أسرى أوكرانيين.