اعتقال 4 في عملية أوروبية موسعة على شبكة برمجيات خبيثة

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون "يوروبول" اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص، وتم وقف أو تعطيل أكثر من 100 من الخوادم في عملية منسقة دوليا، تستهدف البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة في البرمجيات الخبيثة، بحسب وكالة "رويترز".

ووصفت "يوروبول" العملية، التي نُفذت في الفترة ما بين 27 و29 مايو/ أيار، بأنها "أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الروبوت، التي تلعب دورا رئيسا في نشر برامج الفدية".

وشبكات الروبوت هي أجهزة كمبيوتر متصلة ومصابة ببرمجيات خبيثة، تديرها جهات تشن الهجمات الإلكترونية.

العملية، التي أُطلق عليها اسم عملية (إند جيم) أو نهاية اللعبة، بدأتها وقادتها فرنسا وألمانيا وهولندا.

وأفادت "يوروبول" في بيان، بأن العملية شملت عدة دول أخرى من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.