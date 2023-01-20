أمريكا تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية دولية"

صنّفت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية"، وفق ما اعلن البيت الابيض اليوم الجمعة، منددا بما تقوم به في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع"، لافتا الى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو "خمسين ألف" شخص في اوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت بحقهم أحكام في روسيا.