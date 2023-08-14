إيران تعلن عن زيارة قريبة لعبداللهيان إلى السعودية

أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيزور السعودية قريباً، في وقت يشهد تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية: "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور الرياض في الفترة القريبة في إطار الدعوة التي وجهها له المسؤولون الكبار في السعودية".

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين أوضح كنعاني: "لدينا موضوعات مختلفة في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وإحياء التعاون الثنائي في المجالات المختلفة الإقليمية منها والدولية وأيضًا الموضوعات الاقتصادية التي تهتم بها الدولتان".

وبما يخص الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني للسعودية أشار كنعاني إلى أن "دعوة ملك السعودية تم تقديمها بشكل رسمي للرئيس ولم يتم تحديد موعد الزيارة. لكنها تأتي في إطار الإرادة السياسية للبلدين لتنفيذ الاتفاقات المنجزة، والعلاقات بين البلدين تتجه نحو التقدم والتطور".

يأتي ذلك بعد زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى طهران في حزيران/يونيو الماضي.