إيران تعتقل 20 صيادًا باكستانيًا بتهمة التهريب

اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم السبت، 20 صيادا باكستانيًا كانوا على متن قارب صيد كبير قرب ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

وقال قائد وحدة حماية الموارد المائية في سيستان وبلوشستان، العقيد حسين علي مهدي، لوكالة أنباء "فارس"، إن "قواتنا تمكنت من ضبط قارب صيد كبير يحمل 3 أطنان من الأسماك المهربة في تشابهار".

وأضاف أن "قارب الصيد الكبير كان يعمل على نحو غير قانوني، وبعد ضبطه وتفتيشه، تم اكتشاف ثلاثة أنواع من الأسماك، بالإضافة إلى وجود معدات غير مرخصة".