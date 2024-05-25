إيران تعتقل 20 صيادًا باكستانيًا بتهمة التهريب
اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم السبت، 20 صيادا باكستانيًا كانوا على متن قارب صيد كبير قرب ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.
وقال قائد وحدة حماية الموارد المائية في سيستان وبلوشستان، العقيد حسين علي مهدي، لوكالة أنباء "فارس"، إن "قواتنا تمكنت من ضبط قارب صيد كبير يحمل 3 أطنان من الأسماك المهربة في تشابهار".
وأضاف أن "قارب الصيد الكبير كان يعمل على نحو غير قانوني، وبعد ضبطه وتفتيشه، تم اكتشاف ثلاثة أنواع من الأسماك، بالإضافة إلى وجود معدات غير مرخصة".
ولفت العقيد علي مهدي إلى أنه "تم اعتقال 20 مواطنًا باكستانيًا"، مشيرًا إلى أن "أحد قوات القاعدة البحرية الإيرانية في تشابهار أصيب في منطقة الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".
ولم يوضح المسؤول الأمني الإيراني فيما إذا كانت إصابة أحد قوات بلاده جراء اشتباكات مع الصيادين الباكستانيين.
وتتوفر في مياه تشابهار أفضل أنواع المأكولات البحرية، ويتم تصديرها إلى دول الصين، والكويت، وروسيا، والعراق، وأرمينيا، وماليزيا، وتايلند، والإمارات، وقطر، وباكستان، من بينها سمك قوباد، وسمك سانجسار، وسارخو، والهامور، والمملح، وسمك الأسد، والروبيان، وسمك السيف.