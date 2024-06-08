تصعيد لافت.. شركة أسلحة فرنسية ألمانية تفتتح فرعا في أوكرانيا

ونقلت الوكالة عن الشركة أن فرعها الجديد سيقوم بإنتاج معدات عسكرية وذخائر في الأراضي الأوكرانية، حسبما أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس في نهاية مارس/ آذار الماضي.

ووقع ممثلون عن "كي أن دي أس - فرنسا" وشركة "أي أن أم أي كي" الأوكرانية على خطابي نوايا، أحدهما يتعلق بإنشاء مركز صيانة لمدافع "قيصر"، والثاني بالطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار.

كما تم إضفاء الطابع الرسمي على عقد لنقل الإنتاج المرخص لقذائف عيار 155 ملم إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الفرنسي لوكورنو إن "الحاجة الأكثر إلحاحا تتعلق بتوفير قطع غيار في الأراضي الأوكرانية".

وحث زيلينسكي الغرب، على "بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا"، معربا في الوقت ذاته عن "ثقته بانتصار كييف في هذه الحرب".