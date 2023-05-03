روسيا تعلن اعتقال شبكة أوكرانية خططت لشن هجمات في القرم‎‎

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إسي بي" الأربعاء أنّه فكّك شبكة أوكرانية خطّطت لتنفيذ أعمال "إرهابية وتخريبية" في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة تزايداً في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي قوله إنّه "أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطّط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم".

وأشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى أنه "تم توقيف 7 أشخاص فيما عُثر على عبوات ناسفة وأجهزة تفجير"، مضيفاً أنّ "مكوّنات هذه العبوّات أدخلت إلى الأراضي الروسية من بلغاريا".

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ هذه الشبكة الأوكرانية كانت تهدف خصوصاً إلى ارتكاب "جرائم قتل ضد مسؤولين روس بارزين" عيّنتهم موسكو في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014.

وقال الحاكم المعيّن من موسكو في شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف على تلغرام، إنّ هذه الشبكة كانت تريد استهداف "الإدارة (السياسية) لشبه جزيرة القرم وبنى تحتية".

وتابع: "لا شك في أنّ الأشخاص الذين أمروا بتنفيذ هذه الجرائم موجودون في كييف".

وقال جهاز الأمن الروسي إن هذه المجموعة نفسها مسؤولة عن عمل تخريبي طال أحد خطوط سكك الحديد في شباط/فبراير الماضي.