خبراء: المساعدات الأمريكية الجديدة لإسرائيل تدعم "حرب الإبادة"

اعتبر باحثون ومختصون، أن إقرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بالتزامن مع الحرب على غزة، يعد بمثابة مشاركة أمريكية في "حرب الإبادة" ضد القطاع.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، السبت، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل.

وأظهرت نتائج التصويت، أن 366 عضوا بالكونغرس صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 58 آخرون.

وتوفر حزمة مجلس النواب 26.4 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، مع تحديد أن الأموال ستدعم "جهودها للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، ولتعويض العمليات العسكرية الأمريكية ردا على الهجمات الأخيرة".

وقال الباحث في الشؤون السياسية الدولية منصور أبو كريّم، إن "ما تسميه الولايات المتحدة مساعدات، يدل وبشكل مختصر على أن إسرائيل بمثابة الولاية الأمريكية رقم 51 ولربما أهمها، لا سيما وأنها تخوض حروبها بالوكالة عنها".

وأضاف أبو كريّم لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الدعم المالي والعسكري السخي يؤكد أن الدخول العسكري الإسرائيلي العميق في قطاع غزة لا يمثل حالة مؤقتة إنما إجراء مستمرا طويل الأمد لن يتوقف إلا بفرض تغييرات جذرية في قطاع غزة تتعلق بإعادة تشكيل ديموغرافية غزة من حيث العدد والتوزيع السكاني".