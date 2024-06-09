إصلاحي و5 متشددين.. تعرف على مرشحي رئاسة إيران

أُعلنت قائمة المرشحين المعتمدين للانتخابات الرئاسية، وهم: مسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.

وكان علي لاريجاني (رئيس البرلمان السابق)، وإسحق جهانغيري (النائب الأول لحسن روحاني)، ومحمود أحمدي نجاد (الرئيس السابق)، من بين المرشحين الذين تم استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور.

وفي وقت سابق، أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إرسال "قائمة المرشحين المؤهلين" إلى وزارة الداخلية.