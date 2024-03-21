إجلاء وحواجز أمنية في "بيلغورود".. هل انتقل الصراع للأراضي الروسية؟

تشهد مقاطعة بيلغورود الروسية، عمليات إجلاء للسكان ووضع حواجز أمنية، إثر هجمات أوكرانية، الأمر الذي شغل أروقة الإدارات العسكرية والسياسية الروسية، باعتباره تحولًا في الصراع الروسي الأوكراني.

ومازالت المقاطعة التي تحدها أوكرانيا من الغرب، تتعرض لهجمات من "ميليشيات عسكرية أوكرانية" ولقصف أوكراني متواصل، ما دفع السلطات الروسية إلى إجلاء بعض السكان، منهم 9 آلاف طفل، ووضع حواجز أمنية والتشديد على دخول بعض القرى التابعة للمقاطعة، بحسب السلطات الروسية.

تحول خطير في الصراع

وتعقيبًا على ما يجري في بيلغورود، يرى الباحث في الشؤون العسكرية الروسية، كيريل جافريلكو، أن ما يجري في المقاطعة "تحول خطير في الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وتجاوز للخطوط الحمراء".

ويضيف جافريلكو، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ عام أو أكثر، اقتصرت الضربات الأوكرانية على استخدام المُسيّرات.. حينها كان ما يجري يعتبر تجاوزًا، لكنه لا يتعدى تحويل المناطق المستهدفة إلى مناطق عسكرية، كون الأضرار كانت محدودة جدًا، وكان هدف كييف حينها إرسال الرسائل لموسكو ليس أكثر".

وأكد أن ما يجري الآن "هو لعب بالنار من قبل كييف، والعواقب ستكون كبيرة جدًا، إذ أصبحت روسيا معنية بتدمير مصادر الخطر، ما يعني قصفا أعنف واستهدافات لمؤسسات عسكرية أوكرانية تحتاجها كييف لتبقى صامدة في الحرب لفترة أطول".

ويشير جافريلكو إلى أن "الصمود الأوكراني خلال الأعوام الأخيرة، كان ناجمًا عن سياسة التروي العسكري الروسي، فإذا قمنا بقياس شدة الضربات الروسية، نرى أن موسكو حذرة جدًا في هذه المعارك، وتحاول عدم تدمير المدن، وتسعى دائمًا إلى الضغط على الانسحاب بدلًا من الضرب العنيف على كل شيء وفق سياسة الأرض المحروقة.. كل هذا يأتي وفق سياسة مستقبلية روسية تخص أوكرانيا، وعلى كييف النظر لهذا الموضوع قبل أن يتبدل جذريًا".