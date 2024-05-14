تزامناً مع زيارة بلينكن.. هجمات روسية صاروخية مكثفة على كييف

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قوات دفاعها الجوي دمرت فوق منطقة بيلجورود 25 صاروخاً أطلقتها أوكرانيا من قاذفات صواريخ متعددة.

يأتي ذلك وسط تصعيد الهجمات الروسية في الأيام الأخيرة مع احتدام معركة خاركيف، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للعاصمة كييف.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 18 طائرة هجومية مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية.

وأضافت عبر قناتها على تطبيق تيليجرام إن الطائرات المسيّرة أُسقطت فوق عدة مناطق، منها منطقة كييف ومناطق الخطوط الأمامية.

وقالت القوات الجوية أيضاً إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "إسكندر-إم."