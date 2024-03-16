الرئيس الكولومبي يلوح بتعديل الدستور ردّاً على الكونغرس

اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بترو تعديل الدستور في بلاده؛ ردّاً على رفض الكونغرس الخاضع لسيطرة المعارضة إقرار عدد من مشاريعه الإصلاحية الأساسية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد فشل بترو، وهو الزعيم اليساري الذي يتولّى السلطة منذ أغسطس 2022، حتى اليوم، في إقناع البرلمانيين بإقرار مشاريع قوانين تهدف لإصلاح أنظمة الصحة والتقاعد وقانون العمل.

وخلال تظاهرة نظّمها أنصاره من السكّان الأصليّين في مدينة كالي (جنوب غرب)، قال بترو إنّه "إذا كانت المؤسّسات التي لدينا اليوم في كولومبيا غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية التي أقرّها الشعب من خلال تصويته، فينبغي على كولومبيا أن تذهب إلى جمعية تأسيسية وطنية".