لماذا تُعدُّ غارة إسرائيل على بعلبك "ضربة موجعة" لحزب الله؟

رأى تقرير عبري أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على موقع لحزب الله في بعلبك، ليلة الأحد، والتي استهدفت ورشة لتصنيع وتخزين الأسلحة، تعد من "الضربات الموجعة" التي تعرضت لها الميليشيا اللبنانية في الفترة الأخيرة.

ونقل التقرير الذي نشره موقع "واللا" الإخباري عن مصادر عسكرية قولها إن اكتشاف الجيش الإسرائيلي للمزيد من مواقع ميليشيا حزب الله المخصصة للتصنيع الحربي، بدأت تؤثر سلبًا على قدرتها على الإنتاج العسكري، وعُدَّت ضربة لترسانتها العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن هجوم بعلبك، جاء ردًا على استخدام حزب الله مُسيَّرات انتحارية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، والتي تعدها المؤسسة العسكرية "خطًا أحمر".