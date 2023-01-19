طالبت تزويدها بدبابات.. الرئاسة الأوكرانية: حان الوقت للتوقف عن الخوف من بوتين

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على "تويتر": "ليس هناك محظورات، من واشنطن إلى لندن، من باريس إلى وارسو، يقولون أمرا واحدا: أوكرانيا تحتاج إلى دبابات، إنه المفتاح لوضع حد للحرب، حان وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين واجتياز المرحلة الأخيرة".