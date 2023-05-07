إسقاط "كينغال".. سلاح الجو الأوكراني يهنئ الشعب على حدث تاريخي

هنأ رئيس سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك، الشعب الأوكراني على حدث وصفه بالتاريخي.

وقال أوليشوك في قناته على تيلغرام، إن سلاح الجو الأوكراني تمكّن من إسقاط صاروخ روسي تفوق سرعته سرعة الصوت من نوع كينغال ( الخنجر).

وأوضح أن الصاروخ الذي يُعد بمثابة فخر موسكو لأنه أفضل صواريخها على الإطلاق، تم اعتراضه الليلة الماضية فوق كييف عن طريق نظام باتريوت الدفاعي الجوي.

وكانت أوكرانيا متخوفة من تعرضها لهجوم بصواريخ كينغال التي يبلغ طول الواحد منها 8 أمتار تفوق سرعته سرعة الصوت ويطير على ارتفاعات عالية؛ مما يجعل مهمة اعتراضه صعبة للغاية.