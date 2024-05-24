روسيا تسيطر على المزيد من الأراضي في خاركيف الأوكرانية

نقلت وكالة "تاس" للأنباء، عن النائب في البرلمان الروسي فيكتور فودولاتسكي قوله يوم الجمعة، إن القوات الروسية تسيطر على أكثر من نصف أراضي بلدة فوفشانسك الحدودية في منطقة خاركيف بأوكرانيا.

وأضاف فودولاتسكي أن مدن سلافيانسك وكراماتورسك وبوكروفسك ستكون أبرز الأهداف التالية لروسيا بمجرد سيطرتها على فوفشانسك، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

والخميس، أودى قصف صاروخي روسي بسبعة أشخاص في خاركيف، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شمال شرقي أوكرانيا.