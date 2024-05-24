روسيا تسيطر على المزيد من الأراضي في خاركيف الأوكرانية
نقلت وكالة "تاس" للأنباء، عن النائب في البرلمان الروسي فيكتور فودولاتسكي قوله يوم الجمعة، إن القوات الروسية تسيطر على أكثر من نصف أراضي بلدة فوفشانسك الحدودية في منطقة خاركيف بأوكرانيا.
وأضاف فودولاتسكي أن مدن سلافيانسك وكراماتورسك وبوكروفسك ستكون أبرز الأهداف التالية لروسيا بمجرد سيطرتها على فوفشانسك، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
والخميس، أودى قصف صاروخي روسي بسبعة أشخاص في خاركيف، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شمال شرقي أوكرانيا.
ويشنّ الجيش الروسي هجوما منذ نحو أسبوعين على خاركيف التي كانت استعادتها أوكرانيا في هجومها المضاد خريف عام 2022، بحسب "فرانس برس".
وفي 10مايو/ أيار، أطلقت روسيا هجوما بريا جديدا على منطقة خاركيف، وسيطرت على قرى عدة، وحققت أكبر مكاسبها الميدانية منذ نهاية عام 2022.
وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وكان يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة قبل الحرب.