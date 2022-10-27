مقتل 6 عناصر من طالبان بهجوم غرب أفغانستان

لقي 6 عناصر من قوات الأمن التابعة لحكومة حركة طالبان الأفغانية مصرعهم اليوم الخميس، في هجوم مسلح بولاية "هرات" الواقعة غرب أفغانستان.

وقالت وكالة أنباء "غوريان" التابعة لطالبان في حسابها عبر "تلغرام"، إن "هجوما مسلحا على قوات الإمارة الإسلامية أسفر عن مقتل 6 أشخاص من قوات الحركة في ولاية هرات غرب أفغانستان".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية محلية أن "هذا الهجوم وقع في منطقة جوي إنجيل بالحي الخامس عشر بمدينة هرات"، مضيفة أن "مسلحين أطلقوا النار على قوات طالبان من داخل عربة".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت جبهة التحرير الأفغانية المسلحة اليوم الخميس، مسؤوليتها عن هجوم استهدف قوات أمنية لطالبان في ولاية قندهار جنوب البلاد.

وذكرت الجبهة في بيان، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من طالبان وإصابة اثنين آخرين"، مضيفة أن "العملية تمت في الساعة السابعة من مساء الأربعاء، أمام مبنى ولاية قندهار".

وطالبت الجبهة الأفغانية المعارضة حركة طالبان بوقف عمليات اعتقال وتعذيب وسجن قوات الأمن الأفغانية السابقة، محذرة "من أنه إذا لم تتوقف هذه العملية فستواصل هجماتها ضد قوات طالبان".