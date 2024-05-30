كوميدي فرنسي يواجه خطر الإقالة بعد وصفه نتنياهو بـ"النازي"

وُجهت للفنان الكوميدي الفرنسي غييوم موريس، اتهامات بمعاداة السامية، بعد وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه "نازي"، قد يواجه على إثرها خطر الفصل من إذاعة فرنسا التي يعمل بها منذ 12 عامًا.

ووفق ما أوردت صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، سيمثل موريس، اليوم الخميس، أمام لجنة تأديبية في الإذاعة؛ بسبب تكرار هذا التعليق، بالرغم من تحذير هيئة تنظيم الإعلام السمعي البصري له، ويواجه عقوبة قد تصل إلى إنهاء عقده لارتكابه "خطأ جسيما".

وتعود تفاصيل القضية إلى "سكيتش" بُث في 29 أكتوبر في برنامج "Le Grand Dimanche Soir" الذي يقدمه، شارلين فانهونكر.

وفي هذا "السكيتش"، صور موريس "نتنياهو" على أنه "نازي" ورغم أنه اعتبر نكتة أضحكت الجمهور في الاستوديو، إلا أنها أصابت الكثير من المستمعين بالصدمة، معتبرين أنها معادية للسامية.