داعش خراسان يتبنى هجومًا دمويًا على مسجد غرب أفغانستان (صور)

ونشرت مصادر محلية صورًا لتجمع الناس، اليوم، في هرات، كما نشرت صورة لطفل صغير قُتل، بحسب قولهم، نتيجة الهجوم، ويقولون إن امرأتين كانتا من بين الضحايا أيضًا.

وتجمع اليوم الثلاثاء، عدد كبير من الشيعة في هرات لحضور مراسم دفن الجثث ووصفوا الهجمات المستمرة على المجتمعات الشيعية بأنها "ضعف في توفير الأمن من قبل حكومة طالبان".

وفي كلمته أمام الحاكم ومسؤولي طالبان في هرات، قال رجل دين شيعي إنهم وعدوا، العام الماضي، بتوفير الأمن للشيعة، لكن حدث، أمس، يظهر أنه لا ينبغي نسيان هذه القضية بعد الآن.

وأشار إلى أنه إذا حدثت هذه الأحداث بشكل متتابع، "سيكون من الصعب للغاية تجميعها معًا".