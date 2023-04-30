أوزبكستان.. تصويت على تعديلات دستورية تسمح ببقاء الرئيس حتى 2040

يصوت ناخبو أوزبكستان اليوم الأحد، على تعديلات دستورية تتضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه السماح للرئيس شوكت ميرضيائيف، بالبقاء في السلطة حتى 2040.

وتلقى ميرضيائيف (65 عامًا)، إشادات من داخل البلاد وخارجها باعتباره مصلحًا ليبراليًّا بسبب تخليه عن نهج السياسات الانعزالية والدولة البوليسية الذي تبنته القيادة السابقة.

وبينما من غير المرجح أن يقبل شركاء طشقند الغربيون بمحاولة تمديد سلطة ميرضيائيف، فإن التبعات التي قد تتعرض لها البلاد لا تكاد تذكر بالنظر إلى أن الغرب يسعى للحصول على دعم من جميع الدول السوفيتية السابقة ضمن جهوده لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.