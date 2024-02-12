"رجل مسنّ".. فريق بايدن يرد على تعليقات المحقق "هور"

سارع فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمواجهة ما ورد في تقرير المحقق الخاص، روبرت هور، الذي شكك بأهلية الرئيس ووصفه بأنه "رجل مسن ويعاني من ضعف في الذاكرة".

وعبّر المسؤولون في إدارة بايدن عن غضب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، من اهتمام هور بذاكرة بايدن، الأمر الذي طغى على تبرئته من تهمة التعامل مع وثائق سرية.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إن تقييم هور لقدرات بايدن العقلية "غير دقيق، وغير لائق، ولا يمكن تبريره."

وأشار تقرير المحقق الخاص الذي نُشر، الخميس الماضي، أن بايدن لم يتمكن بإحدى المقابلات من تذكّر العام الذي توفي فيه ابنه، بسبب ورم في الدماغ، عام 2015.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن التقرير أثار غضب الرئيس؛ ما دفعه بعد ساعتين من صدوره لمخاطبة الصحفيين والشعب، ليدافع عن نفسه بشكل عاطفي تبدو عليه ملامح الغضب؛ لأن هور شكك بأكثر اللحظات إيلامًا في حياته؛ أي وفاة ابنه بو بايدن.

لكن زلة لسانه لم تسعفه هذه المرة، فبينما كان بايدن يجيب عن سؤال حول الحرب في غزة، فإذ به يشير إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنه رئيس المكسيك.

ووصفت هاريس الطريقة التي وصف بها المحقق الخاص سلوك الرئيس في التقرير بأنها " مغلوطة وتنطوي على دوافع سياسية".

وأوضح موقع "أكسيوس" أن هجوم فريق بايدن على مصداقية هور يشابه الإجراءات التي اتبعها دونالد ترامب ضد المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم ترامب في قضايا تنطوي على وثائق سرية وأعمال الشغب في الـ6 من يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول.

وألمح الموقع إلى أن بايدن يرغب بإقناع المؤيدين، والمؤيدين المحتملين له، بأن ما كشفه التحقيق بشكل محرج ليس على المستوى المطلوب، فيما ذكر مستشارو بايدن أن قرار هور بتقديم تقييم شخصي قاطع للرئيس انحرف عن معايير وزارة العدل.