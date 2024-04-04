ستولتنبرغ في ذكرى تأسيس الناتو: الولايات المتحدة وأوروبا "أقوى" معا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، أنّ الولايات المتحدة وأوروبا "أقوى" معاً في إطار الناتو.

وقال ستولتنبرغ متحدثًا على خلفية تنامي القلق في أوروبا بشأن الالتزام الأمريكي في حلف شمال الأطلسي "أؤمن بأمريكا وأوروبا معاً في حلف شمال الأطلسي، لأنّنا أقوى وأكثر أمانًا معًا"، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويُحيي الناتو الخميس ذكرى مرور 75 عامًا على تأسيسه في وقت يواجه فيه التحالف الغربي حاجة ملحة للقيام بالمزيد للانتصار بحرب أوكرانيا.

وبينما دعم أعضاء الحلف كييف الساعية للانضمام إليه عبر تزويدها بأسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات منذ غزتها روسيا قبل عامين، تراجعت هذه الإمدادات الآن في ظل السجالات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، القوة الأبرز في الناتو.

ويسعى الحلف أيضًا لحماية الدعم المخصص لأوكرانيا تحسبًا لعودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأثار الرئيس الأمريكي السابق مخاوف بين حلفاء بلاده بانتقاده الدعم لكييف بينما أشعل عاصفة سياسية حين أعلن أنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة دول الحلف التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.