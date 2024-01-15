الصين: نقدّر الموقف الروسي من انتخابات تايوان

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن تقديرها وتثمينها لموقف روسيا بشأن الانتخابات الأخيرة في تايوان، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بكين تقدر بشدة موقف موسكو بشأن الانتخابات في تايوان.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت السبت، إن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات في ظل الانتخابات في تايوان.

وأكدت الخارجية الروسية، أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية بحتة للصين، وحذّرت من محاولات الدول الفردية باستخدام الانتخابات في الجزيرة للضغط على بكين وإحداث تغيير جذري في الوضع في المضيق وفي المنطقة، قائلة إنها "تؤدي في مجملها إلى نتائج عكسية، وتستحق إدانة واسعة النطاق من جانب المجتمعات العالمية".