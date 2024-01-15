الصين: نقدّر الموقف الروسي من انتخابات تايوان
أعربت وزارة الخارجية الصينية عن تقديرها وتثمينها لموقف روسيا بشأن الانتخابات الأخيرة في تايوان، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بكين تقدر بشدة موقف موسكو بشأن الانتخابات في تايوان.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت السبت، إن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات في ظل الانتخابات في تايوان.
وأكدت الخارجية الروسية، أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية بحتة للصين، وحذّرت من محاولات الدول الفردية باستخدام الانتخابات في الجزيرة للضغط على بكين وإحداث تغيير جذري في الوضع في المضيق وفي المنطقة، قائلة إنها "تؤدي في مجملها إلى نتائج عكسية، وتستحق إدانة واسعة النطاق من جانب المجتمعات العالمية".
وأشارت ماو نينغ أيضًا إلى أنه، بالإضافة إلى روسيا، أكدت العديد من الدول والمنظمات الدولية بشكل علني، من خلال بياناتها الرسمية أو تقاريرها الإعلامية أو إجاباتها عن أسئلة الصحفيين، التزامها بمبدأ "الصين الواحدة"، ودعمت جمهورية الصين الشعبية في حماية مواطنيها الوطنيين، وسيادتها وسلامة أراضيها، وعارضت استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال ودعمت "القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين".
وأُجريت انتخابات رئيس إدارة ونواب المجلس التشريعي (البرلمان) في تايوان يوم السبت، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، وبلغت نسبة المشاركة 69.8%. وفاز زعيم الحزب المؤيد للاستقلال في الجزيرة، لاي تشينغ تي، بنسبة 40.05% من الأصوات.
بعد فترة وجيزة من نشر أحدث بيانات الانتخابات الإقليمية، أصدر مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان بيانًا من المتحدث باسمه تشين بينهوا، الذي قال إن الصين ستُعارض بشدة الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية للصين ومقاطعتها في الجزيرة المقابلة في العام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنطقة خاضعة لإدارتها الخاصة.