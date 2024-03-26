الصين: أدلة بريطانيا على مزاعم القرصنة غير كافية
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن الأدلة التي قدَّمتها بريطانيا على اتهامات تتعلق بالقرصنة غير كافية.
وفرض مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أمس الاثنين وفقًا لوكالة "رويترز"، عقوبات واتهموا بكين بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق، قيل إنها طالت الملايين من بينهم مشرعون وأكاديميون وصحفيون وشركات تشمل متعاقدين في مجال الدفاع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "الاتهامات البريطانية غير مهنية".
وكانت اتهمت الحكومة البريطانية، الاثنين، منظمات على صلة ببكين، بتنظيم حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين.
وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية، التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في أغسطس 2023، من دون أن تذكر الصين بالاسم، أنها تعرَّضت لهجوم إلكتروني من "جهات معادية" تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.
وسمح الهجوم بالوصول إلى خوادم تضم نسخًا من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب، بحسب وسائل إعلام بريطانية.