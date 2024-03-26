الصين: أدلة بريطانيا على مزاعم القرصنة غير كافية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن الأدلة التي قدَّمتها بريطانيا على اتهامات تتعلق بالقرصنة غير كافية.

وفرض مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أمس الاثنين وفقًا لوكالة "رويترز"، عقوبات واتهموا بكين بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق، قيل إنها طالت الملايين من بينهم مشرعون وأكاديميون وصحفيون وشركات تشمل متعاقدين في مجال الدفاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "الاتهامات البريطانية غير مهنية".