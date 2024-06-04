حرب غزة تخلط أوراق أحزاب أوروبية قبل انتخابات البرلمان

غيرت الحرب في غزة من المشهد السياسي في القارة العجوز مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، وفق تحليل لوكالة "رويترز"، تطرق إلى تحولات في توجهات بعض الأوروبيين من أصول مهاجرة، ونيتهم التصويت لأحزاب يسارية لها مواقف مؤيدة للفلسطينيين بشكل واضح.

وأشار إلى أن هذا التحول في التأييد، الذي يتردد صداه في أنحاء أوروبا، يمثل أحدث تهديد، يأتي هذه المرة من اليسار، للأحزاب السياسية الرئيسة التي يتعرض مشروعها لتعميق التكامل الأوروبي لهجوم بالفعل من اليمين المتطرف.

وعلى سبيل المثال، كان نادر أسلم، وهو ألماني من أصل باكستاني، يعتزم التصويت لصالح حزب الخضر في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى هذا الأسبوع، لكنه سيغير موقفه ليدعم "ميرا 25" وهو حزب يساري ناشئ له موقف مؤيد للفلسطينيين بشكل واضح.

وقال أسلم (33 عاما) إن خطابًا ألقاه زعيم من حزب الخضر في نوفمبر/ تشرين الثاني يؤكد فيه مضاعفة الدعم الألماني لإسرائيل، حتى مع اقتراب عدد القتلى في غزة من 9000، هو ما أنهى تأييده للحزب البيئي، عضو الائتلاف الحاكم في ألمانيا.