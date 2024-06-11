"شبح" سيناريو شيراك يلاحقه.. هل لعب ماكرون بالنار؟

لا يزال قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يثير جدلا واسعا وتساؤلات حول ما إذا كان الرئيس "لعب بالنار"، لا سيما أن استعادته الأغلبية "غير مضمونة"، وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها سيناريو مماثل في عام 1997، عندما قام الرئيس الراحل جاك شيراك، بحل البرلمان ظنا منه أنه سيحصل على أغلبية أقوى، إلا أنه خسر بشكل غير متوقع.

وبمجرد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية وتصدر اليمين المتطرف المشهد خلط ماكرون الأوراق من جديد وبادر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 30 يونيو الجاري، لكن القرار يبدو "محفوفا بالمخاطر" وقد يكون قاتلاً للمعسكر الرئاسي، وفق متابعين.

سيناريو شيراك

وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها سيناريو مماثل في عام 1997، عندما قام الرئيس الراحل جاك شيراك، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، بحل البرلمان ظنا منه أنه سيحصل على أغلبية أقوى، لكنه خسر بشكل غير متوقع أمام ائتلاف يسار بقيادة الحزب الاشتراكي.

وتم حينها تعيين ليونيل جوسبان رئيسًا للوزراء وقاد الحكومة حتى عام 2002.

وقال تقرير نشره موقع "يورو نيوز" إنّ "هذه هي الانتكاسة الانتخابية الكبرى الثانية لرئيس الدولة، الذي فقد أغلبيته المطلقة في البرلمان، بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2022".

ومنذ ذلك الحين، اضطر ماكرون وحكومته إلى التفاوض بشأن دعم مشاريع القوانين على أساس كل حالة على حدة، واضطر في كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى المادة 49.3 التي تسمح باعتماد قانون دون التصويت عليه في البرلمان.