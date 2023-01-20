معلقا على أزمة الوثائق السرية.. بايدن: لا أشعر بأي ندم

قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق سرية قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلاكته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء هناك".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك".

وأضاف: "لا أشعر بأي ندم. أنا أطبّق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".

وكان جو بايدن، أكد في وقت سابق، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بخصوص الوثائق.

وقال حينها: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".