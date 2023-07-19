الولايات المتحدة تدرج شركات لبيع برامج تجسس في قائمتها السوداء
أدرجت الولايات المتحدة، الثلاثاء، في قائمتها السوداء 4 شركات يشتبه بأن حكومات استخدمت برمجيتها التجسسية لاختراق هواتف خصوم.
وأعلنت وزارة التجارة إدراج وحدتي "إنتيليكسا" في اليونان وإيرلندا كما وحدتي "سايتروكس" في المجر ومقدونيا الشمالية في قائمتها السوداء للكيانات، ما يمنع الأمريكيين من التعامل معها.
وقالت الوزارة إن "إنتيليكسا، وسايتروكس، عملتا على اختراق أنظمة معلوماتية إلكترونية، ما هدّد خصوصية وأمن أفراد ومنظمات حول العالم".
وجاء الإجراء بعد اتّهام الشركتين اللتين تبيعان أجهزة المراقبة بتوفير برنامج تجسس تم العثور عليه في هواتف معارضين لحكومات.
وبحسب شركة تالوس للأمن السيبراني تقف "إنتيليكسا" و"سايتروكس" وراء برمجية التجسس المسماة بريديتور.
وخُلص تقرير لمنظمة "سيتيزن لاب" الكندية نشر، في أواخر 2021، إلى أن "برنامج بريديتور استخدم بشكل خاص لمراقبة هواتف معارضَين سياسيَّين مصريَّين في المنفى، أحدهما أيمن نور، فيما لم تعلن هوية المعارض الثاني".
وفي اليونان فرضت هيئة حماية البيانات، في كانون الثاني/يناير، غرامة على "إنتيليكسا" قدرها 50 ألف يورو لرفضها التعاون مع تحقيق بشأن استخدام برنامج "بريديتور" للتجسس على قادة للمعارضة اليونانية، وصحفيين، وقادة عسكريين، وغيرهم.
وبحسب تقرير "سيتيزن لاب"، الصادر في 2021، تعد "سايتروكس" وبرمجية "بريديتور" جزءًا من "تحالف إنتيليكسا".
وإنتيليكسا أسسها الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تال ديليان الذي ارتبط اسمه سابقًا بمجموعة "إن إس أو" التي طوّرت برنامج التجسس "بيغاسوس"، وبحسب "فوربس" استحوذ ديليان على "سايتروكس"، في العام 2019.
وبحسب مواد تسويقية تقدّم "إنتيليكسا" لعملائها القدرة على اختراق البرنامجين التشغيليين "آي أو إس" و"أندرويد"، وفي تقرير نشرته، الشهر الماضي، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" المملوكة للدولة كانت من أوائل المستثمرين في "سايتروكس"، لكنها باعت حصصها، مطلع 2019، لـ"إنتيليكسا".
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدراج الشركات الأربع في القائمة السوداء يندرج في إطار جهود أوسع نطاقًا تبذلها الإدارة الأمريكية "للتصدي لمخاطر البرامج التجسسية التجارية".
وحذّر الوزير من أن هذه البرامج التجسسية تنطوي على مخاطر متزايدة تتهدد الأمن، ومكافحة الإرهاب، في الولايات المتحدة، بما في ذلك أمن وسلامة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم"، مشددًا على أن "هذا البرنامج التجسسي استُخدم أيضًا للقمع، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ترهيب معارضين سياسيين، وقمع المعارضة".