الولايات المتحدة تدرج شركات لبيع برامج تجسس في قائمتها السوداء

أدرجت الولايات المتحدة، الثلاثاء، في قائمتها السوداء 4 شركات يشتبه بأن حكومات استخدمت برمجيتها التجسسية لاختراق هواتف خصوم.

وأعلنت وزارة التجارة إدراج وحدتي "إنتيليكسا" في اليونان وإيرلندا كما وحدتي "سايتروكس" في المجر ومقدونيا الشمالية في قائمتها السوداء للكيانات، ما يمنع الأمريكيين من التعامل معها.

وقالت الوزارة إن "إنتيليكسا، وسايتروكس، عملتا على اختراق أنظمة معلوماتية إلكترونية، ما هدّد خصوصية وأمن أفراد ومنظمات حول العالم".

وجاء الإجراء بعد اتّهام الشركتين اللتين تبيعان أجهزة المراقبة بتوفير برنامج تجسس تم العثور عليه في هواتف معارضين لحكومات.

وبحسب شركة تالوس للأمن السيبراني تقف "إنتيليكسا" و"سايتروكس" وراء برمجية التجسس المسماة بريديتور.