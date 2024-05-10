جامعة إيرانية تمنع طلابها من الانضمام لمواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت جامعة نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا في إيران، الجمعة، قواعد وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"الغريبة والعجيبة"، تقضي بمنع جميع طلابها، من الانضمام إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة، التي تعد من أهم الجامعات الحكومية في إيران، عبر بيان لها، إنه "بناءً على القواعد واللوائح الجديدة، يُمنع طلاب هذه الجامعة من الانضمام إلى الشبكات الافتراضية".

وأكد الجامعة أن "تشكيل مجموعات طلابية عبر المنصات الاجتماعية والتي تضم أكثر من 100 شخص، يتطلب الحصول على إذن".

وبموجب التوجيهات الجديدة، تؤكد الجامعة على ضرورة "الرقابة والعناية" بالمجموعات الافتراضية، في حين أن تشكيل مجموعات يزيد عدد أعضائها عن 100 شخص يتطلب الحصول على إذن من لجنة "المشرف على منشورات الطلاب".

وفي هذه السياسة، يتم تحذير الطلاب من أن "أي عضوية بغرض التواصل والتبادل في الشبكات والبرامج والمنصات الافتراضية للجماعات غير المشروعة تخضع للعقاب".