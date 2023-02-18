مسؤول روسي: حريصون على عدم نقل أي تكنولوجيا إلى إيران يمكن استخدامها ضد إسرائيل

أكد السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، الجمعة، أن بلاده حريصة على عدم نقل أي تكنلوجيا إلى إيران يمكن استخدامها ضد إسرائيل، وذلك ردًا على القلق الإسرائيلي من التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وقال فيكتوروف، إن "إسرائيل لا تحتاج للقلق من علاقة موسكو بطهران، خاصة أن هذا التعاون لا يستهدف دولة ثالثة"، مشيرًا إلى أن روسيا واحدة من الدول التي تعمل من أجل الحد من سعي إيران إلى الحصول على أسلحة نووية.