واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضد القوات الأوكرانية

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إن الجيش الروسي استخدم "أسلحة كيميائية" ضد القوات الأوكرانية على جبهة الحرب الدائرة بين البلدين، بحسب "فرانس برس".

واتّهمت الولايات المتحدة الجيش الروسي باستخدام مادة "الكلوروبيكرين"، ضد القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيميائية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية".

وأوضحت أن لجوء روسيا لاستخدام تلك الأسلحة يأتي "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة".