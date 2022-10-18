إقالة مسؤول ألماني بارز لصلات مفترضة مع روسيا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية، آرني شونبوم، أُقيل من منصبه مع مفعول فوري لتقارير إعلامية عن صلاته مع روسيا.

وكان شونبوم في وضع حرج منذ أن ذكرت العديد من الصحف أنه مقرب من جمعية استشارية للأمن السيبراني يشتبه بأنها كانت على اتصال مع أجهزة الاستخبارات الروسية.

وقالت وزارة الداخلية إن "المزاعم المعروفة والتي نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام أضرت بشكل دائم بثقة الرأي العام الضرورية في حياد ونزاهة رئيس أهم سلطة للأمن السيبراني في ألمانيا، خصوصًا في الوضع المتأزم الحالي فيما يتعلق بالحرب الروسية الهجينة".

وأضافت الوزارة: "دراسة هذه الادعاءات مستمرة.. بانتظار انتهاء هذه الدراسة، فإن افتراض البراءة ينطبق بشكل طبيعي على شخص السيد شونبوم".

وتأتي هذه الإقالة في وقت تشهد فيه ألمانيا حالة تأهب ضد أعمال تخريب محتملة من قبل موسكو.

وبعد التسريب في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، تعرض هذا البلد لتخريب واسع النطاق للسكك الحديد، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، حيث تحدث البعض عن فرضية وقوف روسيا وراء العملية في سياق الحرب على أوكرانيا.