المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حُكمًا بإعدام معارض سويدي

أيدت المحكمة العليا في إيران، حكم الإعدام الصادر بحق المعارض السويدي الإيراني حبيب فرج الله كعب، وفق ما ذكر موقع امتداد الإخباري الإيراني اليوم الأحد.



وحوكم فرج الله كعب في 2022 بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري عام 2018، أسفر عن مقتل 25 شخصًا فضلًا عن عدة تفجيرات أخرى، وفقًا لـ"رويترز".