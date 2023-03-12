المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حُكمًا بإعدام معارض سويدي
أيدت المحكمة العليا في إيران، حكم الإعدام الصادر بحق المعارض السويدي الإيراني حبيب فرج الله كعب، وفق ما ذكر موقع امتداد الإخباري الإيراني اليوم الأحد.
وحوكم فرج الله كعب في 2022 بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري عام 2018، أسفر عن مقتل 25 شخصًا فضلًا عن عدة تفجيرات أخرى، وفقًا لـ"رويترز".
اعتقلت تركيا المجاورة لإيران 11 شخصًا اتهمتهم بالضلوع في خطف كعب وتهريبه إلى إيران
وقالت إيران في عام 2020، إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت كعب، وهو معارض يحمل الجنسية السويدية أيضا، لكنها لم تذكر مكان أو كيفية اعتقاله.