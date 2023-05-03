في الحزمة الـ37.. واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 300 مليون دولار

قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة، تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

و"هيدرا 70"، هو صاروخ غير موجه يطلق من الجو من إنتاج شركة جنرال دايناميكس. ويُطلق الصاروخ عادة من جيوب مثبتة في الطائرات.

وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا على النيل من المواقع البرية الروسية وتزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي في الوقت الذي تعتزم فيه كييف شن هجوم في الربيع.