بعد إقالته.. شويغو يكشف عن "اهتماماته" الجديدة
قال وزير الدفاع الروسي المقال، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن العمليات العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به شويغو للصحفي الروسي بافيل زاروبين، على هامش زيارته إلى الصين ضمن الوفد الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس.
وقال شويغو، اليوم الخميس، إن تركيزه الرئيس في دوره الجديد يظل على ”العملية العسكرية الخاصة”. بحسب "سي إن بي سي".
وعلق قائلا: ”من الصعب تحديد أي [مهمة واحدة]، لكن المهمة الرئيسة تظل عملية عسكرية خاصة - إنتاج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية. وأعتقد أن هذه هي المهمة الرئيسة بالنسبة لنا جميعا".
وكشف شويغو أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في المحاور، مؤكدا إنشاء الاحتياطيات اللازمة من الأفراد والمعدات لمواصلة الهجوم، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وتم استبدال شويغو ببيلوسوف بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. واعتبر التحرك إلى مجلس الأمن الروسي بمثابة خفض للرتبة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر، الأحد الماضي، مرسوما يقضي بتعيين شويغو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي باتروشيف، على أن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.