بعد إقالته.. شويغو يكشف عن "اهتماماته" الجديدة

قال وزير الدفاع الروسي المقال، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن العمليات العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به شويغو للصحفي الروسي بافيل زاروبين، على هامش زيارته إلى الصين ضمن الوفد الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس.

وقال شويغو، اليوم الخميس، إن تركيزه الرئيس في دوره الجديد يظل على ”العملية العسكرية الخاصة”. بحسب "سي إن بي سي".

وعلق قائلا: ”من الصعب تحديد أي [مهمة واحدة]، لكن المهمة الرئيسة تظل عملية عسكرية خاصة - إنتاج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية. وأعتقد أن هذه هي المهمة الرئيسة بالنسبة لنا جميعا".

وكشف شويغو أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في المحاور، مؤكدا إنشاء الاحتياطيات اللازمة من الأفراد والمعدات لمواصلة الهجوم، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.