ترامب: الرئيسان بوتين وشي "ذكيان وقويان للغاية"

أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح المحتمل حاليًّا لمنصب الرئاسة، مجددًا، إعجابه بالرئيسين الروسي والصيني، وذلك خلال حملته الانتخابية التي بدأها بانتصار كبير في ولاية آيوا الأسبوع الماضي.

وقال ترامب اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على عكس الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يحبان بلديهما، ويريدان لهما النجاح.