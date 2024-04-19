ظريف: هجوم إسرائيل على أصفهان "ألعاب نارية"

وأضاف ظريف أن "مجلس الأمن لم يعاقب إسرائيل على الأعمال العدوانية المستمرة التي تقوم بها ضد إيران، وخاصة هجومها الاستفزازي ضد المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في سوريا، وبالتالي أجبرت إيران على اتخاذ إجراءات محسوبة دفاعًا مشروعًا، والتي استهدفت فقط المنشآت العسكرية وتجنبت استهداف المدنيين على خلاف إسرائيل".

وأضاف: "والآن، وفي ضوء عرض الألعاب النارية الذي أقيم اليوم في أصفهان، يتعين على كافة الدول وزعماء العالم أن يركزوا انتباههم على إنهاء جرائم إسرائيل، وخاصة الحرب في غزة".

وشهدت محافظة أصفهان التي تضم منشأة نووية ومركز أبحاث يتعلق باليورانيوم بالإضافة إلى قاعدة جوية عسكرية هجوماً بطائرات مسيّرة، قالت طهران إن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاطها.