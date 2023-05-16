"سي آي إيه" تحضُّ الروس على تزويدها بمعلومات استخبارية عن بلدهم

حضّت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الإثنين، الروس على تزويدها بمعلومات استخبارية عن بلدهم، في مقطع فيديو على تلغرام، يستهدف المواطنين غير الراضين عن سياسات الرئيس فلاديمير بوتين.

ويُظهر مقطع الفيديو المقتضب موظفًا حكوميًّا روسيًّا وزوجته في منزلهما مع طفل، ويبدو أنهما يعيشان حياة صعبة ويتساءلان عن ما إذا كانت هذه هي الحياة التي يحلمان بها.