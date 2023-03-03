صحف عالمية: لافروف وبلينكن في "لقاء الأعداء".. وخيارات صعبة لبايدن تجاه نووي إيران

"لقاء الأعداء".. وفشل قمة العشرين "مرة أخرى"

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في العاصمة الهندية، نيودلهي، والذي انتهى دون اتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا، بينما التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي اجتماع على هامش القمة حمل عنوان "لقاء الأعداء"، أوضحت الصحيفة البريطانية أن لافروف وبلينكن اجتمعا لفترة وجيزة في أول لقاء بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية، وأول ظهور بين كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس بشكل عام منذ الغزو.

وأوردت الصحيفة أن القمة شهدت انقساماً واضحاً بين وزراء الخارجية حول الحرب، ما دفع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إلى القول إنه لن يكون هناك بيان تتفق عليه جميع الدول؛ "لأن هناك خلافات بشأن قضية أوكرانيا لم نتمكن من التوفيق بينها".

وتهدف القمة، التي عُقدت أمس الخميس، إلى معالجة بعض أكثر التحديات إلحاحًا في العالم؛ من أمن الغذاء والوقود إلى مكافحة المخدرات وتغير المناخ. وبينما توصل التكتل لاتفاق بشأن العديد من هذه القضايا، أثبتت الحرب في أوكرانيا أنها عقبة أمام أي إجماع حقيقي، ما أثار تساؤلات حول فعالية التجمع.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع تخلله "تلاسن شديد اللهجة" بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، حيث ألقى بلينكن باللوم على روسيا في عرقلة الاجتماع وحث مجموعة العشرين على دعوة موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا، بينما صرح لافروف بأن الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق بسبب النهج "العاطفي" تجاه أوكرانيا من الدول الغربية.